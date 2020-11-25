Лихачи и новички: кому выйдет дешевле ОСАГО по-новому?

С 5 сентября текущего года базовая ставка стоимости полиса ОСАГО перестала быть единой для всех водителей Приморского края и остальных территорий России. До этой даты компания-страховщик всегда выбирала базовый тариф, который был установлен Банком России, и он был один для всех приморцев. Различия определялись только пятью поправочными коэффициентами, а уже с осени сами страховщики могут как снижать, так и повышать базовую стоимость ОСАГО. И теперь его стартовая цена зависит не только от коэффициента территории, стажа вождения и количества аварий, но и от пола водителя, сферы его деятельности, а также возраста. Отныне для легковых автомобилей граждан диапазон базовых ставок увеличен на 10% вверх и вниз. То есть был в границах 2746 – 4942 рубля, стал – 2471 – 5436 рублей.