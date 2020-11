Лихачи и новички: кому выйдет дешевле ОСАГО по-новому?

Осенью 2020 года Российский союз автостраховщиков (РСА) ввел большое количество нововведений.

Осенью 2020 года Российский союз автостраховщиков (РСА) ввел большое количество нововведений, касающихся обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев автотранспортных средств. Так, уже с 5 сентября вступило в силу указание Центробанка о тарифах ОСАГО, которое позволяет страховщикам снижать его для аккуратных автовладельцев. Кроме того, было введено мобильное приложение “Помощник ОСАГО”, направленное на облегчение жизни автомобилистам. Но стала ли стоить дешевле страховка авто для приморских водителей или, наоборот, повысилась в цене, разбирался «Золотой Рог». Месяц перемен С 5 сентября текущего года базовая ставка стоимости полиса ОСАГО перестала быть единой для всех водителей Приморского края и остальных территорий России. До этой даты компания-страховщик всегда выбирала базовый тариф, который был установлен Банком России, и он был один для всех приморцев. Различия определялись только пятью поправочными коэффициентами, а уже с осени сами страховщики могут как снижать, так и повышать базовую стоимость ОСАГО. И теперь его стартовая цена зависит не только от коэффициента территории, стажа вождения и количества аварий, но и от пола водителя, сферы его деятельности, а также возраста. Отныне для легковых автомобилей граждан диапазон базовых ставок увеличен на 10% вверх и вниз. То есть был в границах 2746 – 4942 рубля, стал – 2471 – 5436 рублей. Напомним, что до изменений от Центробанка на стоимость полиса ОСАГО влияли показатели мощности автомобиля, возраста и водительского стажа страхователя, а также территориальный и «бонус-малус» коэффициенты. А сейчас страховые компании имеют право применять к водителю и всем тем, кто будет вписан в страховку, дополнительные личные критерии, которые определяют самостоятельно. «В разных страховых компаниях намерены использовать в среднем от 10 до 20 таких факторов. Например, пол и возраст страхователя, участие в ДТП, пьяную езду, год выдачи водительского удостоверения, место регистрации автомобиля и другие факты личной биографии. Например, семейное положение, наличие детей и прочее. Кроме того, в стоимости полиса учтут не только личностные характеристики страхователя, но и тех, кого он укажет в качестве допущенных к управлению автомобилем», - рассказал эксперт, председатель НП «Лига финансовых институтов», члена Общественного совета при УМВД по Приморскому краю Александр Ивашкин. В этом году руководство Центробанка утвердило от 28 июля следующие коэффициенты для территорий Приморского края: Арсеньев, Артем, Уссурийск, Находка, Спасск-Дальний имеют КТ – 1, Владивосток – 1,36, а остальные населенные пункты – всего 0,73. Но, по мнению эксперта, – это не сильно повлияет на итоговую стоимость ОСАГО, так как другие коэффициенты были увеличены. «Коэффициент территории (КТ) по Владивостоку стал ниже – 1,36, вместо 1,4. Хотя коэффициент возраста и стажа (КВС) немного поднялся - с 1,87 до 1,93», - добавил специалист. Какие такие личные критерии? Сейчас страховые компании самостоятельно определяют для себя, какие факторы будут применять для более индивидуальной оценки потенциальной аварийности автомобилиста, согласовывают их с ЦБ и размещают на своих сайтах. У каждой компании они разные. Например, у одной страховой компании этот перечень факторов, влияющих на стоимость базового тарифа, включает в себя 22 пункта. В него входит возраст водителя, его пол, сфера деятельности, место жительства собственника транспортного средства, количество страховых случаев и их тяжесть, количество ремонтов. А у другой компании-страхователя таких факторов всего шесть, в её списке нет всех вышеперечисленных пунктов и, вероятно, базовый тариф рассчитывается совершенно иначе. При этом страховщикам строго запрещено использовать при расчете тарифа ОСАГО любые дискриминирующие человека факторы, в том числе связанные с национальной, языковой, расовой принадлежностью, должностным положением, вероисповеданием и отношением к религии. Однако у иностранных граждан с водительским удостоверением другого государства также изменился повышающий коэффициент. «Поднялась максимальная базовая ставка. Да, изменения есть. Расширился коэффициент возраст-стаж. Могу сказать, что все компании, кроме одной, страхуют по всем максимальным возможным коэффициентам. Из изменений могу сказать, что по иностранному водительскому сейчас коэффициент 1,56», - рассказал агент, занимающийся оформлением страховых полисов. Новичкам не везет По последним оценкам Центробанка, цена страхового полиса выросла на 10% для 15% российских автомобилистов. В это число попали те водители, которые, по мнению страховщиков, несут больший риск стать виновником ДТП, а значит, они «награждаются» более высоким тарифом. В большинстве случаев по самым высоким коэффициентам рассчитываются не только заядлые нарушители правил дорожного движения, но и новички, так как зачастую они младше 21 года, совсем не имеют стажа и передвигаются на «возрастных» автомобилях. По мнению эксперта, приморские автомобилисты, которые совсем недавно сели за руль, на себе лучше остальных ощутят «прелести» нововведений, касающихся страховых полисов ОСАГО. «Вот что касается "новичков", то, по моим расчетам, тариф в Приморье повысится кратно увеличения верхней планки коридора с 4942 рублей до 5436 рубля, то есть буквально на 10%. И, хотя начинающие водители самые "сконцентрированные" и внимательные, из-за отсутствия стажа стоимость полисов для них установлена самая высокая», - добавил Ивашкин. Наказание за поведение Также изменения в законе позволили страховым компаниям увеличивать стоимость страховки, повышая базовый фактор за счет информации о нарушениях ПДД в течение последнего года. Страховщики могут учитывать проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости движения более чем на 60 км/ч и выезд на встречную полосу. Однако могут - не значит, что делают, так как сейчас это невозможно из-за несогласованности федеральной информационной системы ГИБДД и АИС ОСАГО 2.0. Но, по обещаниям федерального МВД, данная система заработает уже через несколько месяцев, в начале нового года. «Федеральная информационная система ГИБДД, которая ведет весь учет, в том числе правонарушений, сейчас дорабатывается с учетом новых требований, и в декабре сервис должен быть принят в новом виде. Думаю, в начале 2021 года мы состыкуем программные продукты, чтобы страховые компании при расчете тарифов ОСАГО для конкретных участников дорожного движения могли использовать информацию об их правонарушениях», — сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин. Однако и здесь есть небольшое «но»: все нарушения должны быть запротоколированы сотрудником госавтоинспекции, а по протоколам должны быть вынесены постановления. Иными словами, это коснется только 5 процентов водителей из всего числа нарушителей ПДД в России. Между тем, по мнению эксперта Александра Ивашкина, на дорогах столицы Приморского края невозможно ездить, не нарушая правила. «Замечу, что во Владивостоке просто невозможно порой не нарушать правила. И виной этому не только неправильная организация дорожного движения, отсутствие оборудованных паркингов, отсутствие разметки по ГОСТу, но и порой игнорирование отдельных автолюбителей некоторых правил вождения автомобилей. Это, прежде всего, разговор по телефону параллельно с управлением машины. Кстати, международные исследования и статистка показывают, что именно мобильник - причина многих прочих нарушений ПДД. Поэтому, если водитель будет неосознанно нарушать правила, то тарифы будут для него расти, на радость страховщиков! Могу заверить автомобилистов, что цель страховой компании – заработать, и именно поэтому введено дифференцирование подсчета тарифа. А то, что тариф может понизиться при индивидуальном подсчете, рассчитано на очень маленькое количество водителей», - добавил эксперт. Каков итог? Однозначный ответ об удорожании или удешевлении стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности, по словам эксперта, дать пока не реально – прошло слишком мало времени после вступления в силу нововведений. «Вернуться к теме изменения стоимости ОСАГО лучше позже, когда на руках будет отчетность за четыре квартала 2020 года. Тогда говорить о чем-то будет уже корректно. Но сейчас моя профессиональная интуиция подсказывает, что эта "индивидуализация" тарифа выйдет, как и все предыдущие усовершенствования РСА - готовьте автолюбители кошелек», - заявил председатель НП «Лига финансовых институтов», члена Общественного совета при УМВД по Приморскому краю Александр Ивашкин. Однако менеджеры, которые занимаются оформлением страховых полисов, уже могут сказать свое мнение насчет изменения коэффициентов и минимальной стоимости. «Вообще, да, можно сказать, что страховка стала стоить дороже, но ненамного, потому что поднялась базовая ставка и немного повысились некоторые коэффициенты. При этом снизили коэффициент территории. Примерно то на то и выходит, хотя есть случаи, когда у водителя безаварийный стаж, но за счет каких-то иных факторов страховка выходит ему дороже, чем обычно. Если делать страховку самостоятельно через сайт РСА, то там везде будет одинаково высокая цена. А если у страховых агентов через их программы, то может выйти немного подешевле. Но все равно большой разницы в стоимости нет. Уменьшить стоимость реально может только аккуратность водителя. Каждый год за безаварийный стаж водителю начисляется по 5 процентов скидки. Максимально она может достигнуть половины стоимости страховки. Чем больше стаж и возраст, тем больше понижается возрастной коэффициент», - отметила агент страховой компании. Также менеджеры компаний-страховщиков отмечают, что водитель не сможет выяснить, из чего складывается сумма его страхового полиса, так как объяснять про базовые ставки и повышающие коэффициенты страховщикам не положено. «В реальности базовая ставка у всех одна, и она может меняться только из-за прописки. Да, компаниям разрешили все эти индивидуальные расчеты, но Центробанк заявил, что страховая не обязана разъяснять, как и из чего складывается стоимость полиса», - рассказал менеджер компании-страховщика. Мария Куценко-Пшеничная

