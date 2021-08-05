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Posted 5 августа 2021, 08:08

Published 5 августа 2021, 08:08

Modified 20 августа, 11:27

Updated 20 августа, 11:27

На ремонт дорог, зданий и крыш Владивостока потратят более 720 миллионов рублей

На ремонт дорог, зданий и крыш Владивостока потратят более 720 миллионов рублей

5 августа 2021, 08:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Строительство
727 миллионов рублей из федерального бюджета направят на развитие инфраструктуры Приморского края — деньги пойдут на строительство и ремонт дорог, фасадов и кровель зданий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Средства предусмотрены на ремонт автомобильных дорог, фасадов и кровли зданий, обустройство парковых зон во Владивостоке. Часть средств направят на развитие инфраструктуры острова Русский, в том числе на строительство беговых и велосипедных дорожек, еще часть — на приобретение коммунальной техники», — рассказали в министерстве финансов Приморья.

Стоит отметить, что в прошлом месяце краевым властям удалось привлечь в регион 3,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Из также планируют потратить на благоустройство, развитие дорожной отрасли и системы здравоохранения и других социальны приморских объектов и направлений.

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