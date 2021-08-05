На ремонт дорог, зданий и крыш Владивостока потратят более 720 миллионов рублей

«Средства предусмотрены на ремонт автомобильных дорог, фасадов и кровли зданий, обустройство парковых зон во Владивостоке. Часть средств направят на развитие инфраструктуры острова Русский, в том числе на строительство беговых и велосипедных дорожек, еще часть — на приобретение коммунальной техники», — рассказали в министерстве финансов Приморья.