Приморские депутаты изыскали дополнительные средства на содержание автодорог

Приморские депутаты изыскали дополнительные средства на содержание автодорог
Приморские депутаты изыскали дополнительные средства на содержание автодорог
Сегодня, 11:58ЭкономикаФото: Александр Дедов / Золотой Рог
На содержание и ремонт дорог регионального и межмуниципального значения в Приморье нашлось еще 135 миллионов рублей. Дополнительные средства депутаты получили благодаря перераспределению средств дорожного фонда.

В Заксобрании Приморья рассмотрели и одобрили законопроект губернатора Олега Кожемяко о корректировке закона «О краевом бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов». Парламентариям его представила председатель краевого правительства Вера Щербина.

Изменения произвели из-за перераспределения расходов в текущем году между мероприятиями подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае» госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020 - 2027 годы». Из-за того, что проектно-сметная документация оказалась недоделанной, конкурсные процедуры по ряду дорог Владивостока не прошли. Эти деньги было решено направить в дело.

Вера Щербина отметила, что при выборе на что именно пойдут средства были учтены пожелания населения.

Благодаря нововведениям на ремонт и содержание региональных и межмуниципальных дорог будет направлено еще 115 миллионов рублей.

Кроме того, выделено дополнительное финансирование на ремонт дорог ведущих к населенным пунктам без круглогодичной связи с общими дорогами в Пожарском районе и ремонт дорог общего пользования в Ханкайского районе. По 10 миллионов рублей на каждый муниципалитет.

По словам главы комитета Заксобрания по налогам и финансам Галуста Ахояна, контрольно-счетная палата тоже дала «зеленый свет» законопроекту.

Общая картина бюджета края при внесении изменений не изменилась: 149.8 миллиарда рублей по доходам и 158,2 миллиарда рублей по расходам.

Ремонт дорог в крае проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на повышение транспортной доступности территорий Приморского края

Сюжеты:
Приморье
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