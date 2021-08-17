zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 17 августа 2021, 08:00

Published 17 августа 2021, 08:00

Modified 20 августа, 11:33

Updated 20 августа, 11:33

Комплекс утилизации отходов в Пожарском районе разгрузит полигон в Кировском

Комплекс утилизации отходов в Пожарском районе разгрузит полигон в Кировском

17 августа 2021, 08:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мусор
В Лучегорске построят полигон для утилизации бытовых отходов. Его создание позволит разгрузить полигон в Кировском районе.

«Уже есть инвестор, готовый начать строительство полигона. Этот объект вместе с мусоросортировочной станцией, которая запущена в работу, станет комплексом по сортировке и утилизации отходов не только для Пожарского, но и Красноармейского района», – рассказала Елена Пархоменко.

По словам зампреда краевого правительства Елены Пархоменко, для объекта уже выбран участок, пройдены все необходимые экспертизы.

Благодаря строительству нового полигона, перевозчикам не придется отвозить отходы в Кировский район, как это делается сейчас.

Полигон будет построен в соответствии со всеми необходимыми экологическими нормами и требованиями. Там будут утилизировать те отходы, которые останутся посл обработки вторсырья на мусоросортировочном комплексе.

Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году доля ТБО отправляемых в обработку будет составлять до 60%, на утилизацию — до 13%.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Материалы по теме
Мусор — прочь! Отдыхающим — добро пожаловать!Берег озера Ханка в Приморье очистили от мусораС «озера лотосов» в Артеме вывезли около 3 кубометров мусора
#Здоровье и экология#Приморье#Новости#Мусор#Переработка мусора
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика