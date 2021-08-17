Комплекс утилизации отходов в Пожарском районе разгрузит полигон в Кировском

Posted 17 августа 2021, 08:00
Published 17 августа 2021, 08:00
Modified 20 августа, 11:33
Updated 20 августа, 11:33
«Уже есть инвестор, готовый начать строительство полигона. Этот объект вместе с мусоросортировочной станцией, которая запущена в работу, станет комплексом по сортировке и утилизации отходов не только для Пожарского, но и Красноармейского района», – рассказала Елена Пархоменко.
По словам зампреда краевого правительства Елены Пархоменко, для объекта уже выбран участок, пройдены все необходимые экспертизы.
Благодаря строительству нового полигона, перевозчикам не придется отвозить отходы в Кировский район, как это делается сейчас.
Полигон будет построен в соответствии со всеми необходимыми экологическими нормами и требованиями. Там будут утилизировать те отходы, которые останутся посл обработки вторсырья на мусоросортировочном комплексе.
Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году доля ТБО отправляемых в обработку будет составлять до 60%, на утилизацию — до 13%.
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.