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Posted 18 августа 2021, 06:09

Published 18 августа 2021, 06:09

Modified 20 августа, 11:34

Updated 20 августа, 11:34

Количество безработных приморцев снижается

Количество безработных приморцев снижается

18 августа 2021, 06:09
Фото: Лузина Ольга. Медиахолдинг 1Mi.
В Приморском крае продолжает улучшаться ситуация на рынке труда. Количество безработных, которые зарегистрированы в органах занятости, по состоянию на 1 августа составляет 12,9 тысяч человек.

Специалисты сообщают, что численность безработных, на том же отрезке времени, что и в 2020 году, снизилась на 38%. Максимально низкий уровень безработницы зафиксирован в крупных городах края.

Во Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Находке и Уссурийске уровень регистрируемой безработицы не достигает и 1%. В этих городах на одного незанятого гражданина приходится до 10 вакантных рабочих мест», — уточнили в Приморском центре занятости.

Больше всех в сотрудниках нуждаются сферы строительства, сельского и лесного хозяйства, обрабатывающего производства, охоты, рыболовства и рыбоводства. На рабочие профессии приходится около 70% вакансий.

По данным местных служб занятости населения, работодатели региона готовы предоставить более 65 тысяч рабочих мест.

Подсобники, водители, овощеводы, мастера и специалисты по закупкам смогут найти себе работу быстрее всех. Их профессии самые востребованные на рынке труда Приморья.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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#Общество#Приморье#Владивосток#Новости#Вакансии#Работа#Уссурийск
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