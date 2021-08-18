Количество безработных приморцев снижается

Posted 18 августа 2021, 06:09
Published 18 августа 2021, 06:09
Modified 20 августа, 11:34
Updated 20 августа, 11:34
Специалисты сообщают, что численность безработных, на том же отрезке времени, что и в 2020 году, снизилась на 38%. Максимально низкий уровень безработницы зафиксирован в крупных городах края.
Во Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Находке и Уссурийске уровень регистрируемой безработицы не достигает и 1%. В этих городах на одного незанятого гражданина приходится до 10 вакантных рабочих мест», — уточнили в Приморском центре занятости.
Больше всех в сотрудниках нуждаются сферы строительства, сельского и лесного хозяйства, обрабатывающего производства, охоты, рыболовства и рыбоводства. На рабочие профессии приходится около 70% вакансий.
По данным местных служб занятости населения, работодатели региона готовы предоставить более 65 тысяч рабочих мест.
Подсобники, водители, овощеводы, мастера и специалисты по закупкам смогут найти себе работу быстрее всех. Их профессии самые востребованные на рынке труда Приморья.
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.