Более 400 работодателей в Приморье обратились в центр занятости

Более 400 работодателей в Приморье обратились в центр занятости
Более 400 работодателей в Приморье обратились в центр занятости
Вчера, 10:01ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Более 400 предпринимателей из сферы крупного, среднего и малого бизнеса обратились центр занятости Приморья в 2021 году. Представители бизнеса заявили более 300 вакансий.

«Процесс подачи заявок на вакансии достаточно прост — работодателю достаточно прийти со сведениями о потребности в работниках, заявлением о предоставлении государственной услуги и паспортом к сотрудникам службы занятости», — сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Если у компании есть подтвержденный аккаунт юридического лица на портале Госуслуги, то для подачи заявления в центр занятости не обязательно идти в офис — можно заполнить заявку на интерактивном портале краевого министерства труда.

Кроме того, вакансии можно опубликовать на портале «Работа в России». Преимуществом этой платформы является то, что кандидаты могут самостоятельно откликнуться на оставленную вами заявку и отправить свое резюме.

Стоит отметить, что услуга подбора сотрудников и прочие государственные услуги полностью бесплатны.

Сюжеты:
Приморский край
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