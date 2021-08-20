Доля просроченной задолженности по кредитам приморского бизнеса снизилась

«Несмотря на то, что банковский вклад для многих приморцев по-прежнему является предпочтительной формой сбережения денег, уменьшение процентных ставок по депозитам оказало влияние на снижение интереса к этому инструменту. Решения Банка России об увеличении ключевой ставки начиная с марта этого года постепенно окажут влияние на динамику вкладов. Мы видим, что банковские ставки медленно, но растут», — пояснил начальник экономического управления Дальневосточного главного управления Банка России Сергей Белокриницкий.