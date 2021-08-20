Итоги жеребьевки по размещению бесплатной печатной площади в газете «Золотой Рог» на выборах депутатов ЗС ПК

Сюжет Выборы

Газета «Золотой Рог» предоставляет площади для размещения агитационных материалов политическим партиям и кандидатам на выборах депутатов Законодательного собрания края, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

Жеребьевка была проведена в соответствии с законодательством Приморского края. Заверенные протоколы доступны по ссылке. Материалы по теме В Приморье прошло заседание регионального штаба по контролю за выборами