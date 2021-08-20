Итоги жеребьевки по размещению бесплатной печатной площади в газете «Золотой Рог» на выборах депутатов ЗС ПК

Газета «Золотой Рог» предоставляет площади для размещения агитационных материалов политическим партиям и кандидатам на выборах депутатов Законодательного собрания края, которые пройдут с 17 по 19 сентября.
Жеребьевка была проведена в соответствии с законодательством Приморского края. Заверенные протоколы доступны по ссылке.
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