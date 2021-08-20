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Posted 20 августа 2021, 09:04

Published 20 августа 2021, 09:04

Modified 20 августа, 11:35

Updated 20 августа, 11:35

Итоги жеребьевки по размещению бесплатной печатной площади в газете «Золотой Рог» на выборах депутатов ЗС ПК

Итоги жеребьевки по размещению бесплатной печатной площади в газете «Золотой Рог» на выборах депутатов ЗС ПК

20 августа 2021, 09:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Выборы
Газета «Золотой Рог» предоставляет площади для размещения агитационных материалов политическим партиям и кандидатам на выборах депутатов Законодательного собрания края, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

Жеребьевка была проведена в соответствии с законодательством Приморского края. Заверенные протоколы доступны по ссылке.

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#Политика#Приморский край#Выборы#Новости
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