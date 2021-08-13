В Приморье прошло заседание регионального штаба по контролю за выборами

В Приморье прошло заседание регионального штаба по контролю за выборами
В Приморье прошло заседание регионального штаба по контролю за выборами
Сегодня, 15:12Политика
В здании краевого правительства 12 августа прошло расширенное заседание регионального штаба по контролю и наблюдению за выборами в Приморском крае. Собрались почти все политические партии, которые принимают участие в выборах в Госдуму РФ и Заксобрание Приморья.

На встрече присутствовали КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданская инициатива», Коммунисты России и прочие.

На заседании был поднят вопрос подведения итогов выдвижения кандидатов на выборы. Кроме того, собравшиеся обсудили как можно повысить явку граждан на выборы в Единый день голосования.

Также были подняты вопросы максимального привлечения наблюдателей за выборами во время голосования, в том числе и с помощью общественных наблюдателей от Общественной Палаты Приморского края. Представители партий обсудили необходимость процедуры электронного голосования. Благодаря ей удастся повысить явку избирателей на выборы. Кроме того, был поднят вопрос доступа политических партий, кандидатов и избирателей к круглосуточным онлайн-трансляциям.

Во время заседания региональный штаб предложил политическим партиям обучить наблюдателей на площадке Общественной Палаты Приморского края. Также партии получили предложение от регионального штаба о содействии в обеспечении участия маломобильных граждан в выборах. Для них готовы провести голосование на дому.

Итогом встречи стало всеобщее согласие об объединении усилий в привлечении максимального количества общественных наблюдателей на избирательные участки. Региональному штабу еще предстоит детализировать предложения по повышению заинтересованности молодежи в участии в выборах и проведения стримов с избирательных участков для всех желающих.

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Приморье
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