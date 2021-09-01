Экзамен для компота

— У нас были представители муниципального управления образования. В соседнюю школу с проверками приезжали депутаты. Такое пристальное внимание объяснимо: в школе завтракает и обедает очень много детей — у нас это практически половина школы. При этом все начальные классы питаются бесплатно. Это важный социальный вопрос, который нельзя упускать из виду. Но его и невозможно упустить: существует горячая линия на портале «Госуслуги», где постоянно проводится опрос, довольны ли родители качеством питания их детей в школах. С данными, поступающими через этот портал, имеет дело муниципальное управление образования, которое в случае тревожного сигнала тут же «даст по шапке» и директору школы, и поставщику. Помимо этого, с прошлого года родительский комитет имеет право отслеживать качество школьного питания. То есть контроль действительно происходит на всех уровнях.