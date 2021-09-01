zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 31 августа 2021, 23:48

Published 31 августа 2021, 23:48

Modified 20 августа, 11:40

Updated 20 августа, 11:40

Молодые врачи Находкинской городской больницы получают 10 тысяч рублей надбавки к зарплате

Молодые врачи Находкинской городской больницы получают 10 тысяч рублей надбавки к зарплате

31 августа 2021, 23:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Будьте здоровы
В Находкинскую городскую больницу в течение года после окончания вуза устроились 22 молодых врача. К своей зарплате они получают ежемесячную надбавку в 10 тысяч рублей.

Эта мера поддержки кадров из сферы здравоохранения была ранее инициирована главой Приморского края Олегом Кожемяко. Доплата будет выплачиваться в течение 5 лет с момента трудоустройства из средств краевого бюджета.

В краевом минздраве разъяснили, что такая помощь должна помочь молодым специалистам «встать на ноги» и прочно закрепиться на месте. В отличие от опытных работников здравоохранения, которые получают надбавку за категорию и стаж, молодежи такие преференции доступны в минимальном размере. Благодаря пятилетней ежемесячной доплате эта разница частично нивелируется.

Всего в Приморье действует 6 мер социальной поддержки медиков и доплаты молодым врачам одна из них.

Кстати, Находкинская городская больница одно из самых популярных медучреждений среди молодых приморских специалистов. Тут оказывают медицинскую помощь по 24 профилям в как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

Замглавврача больницы по лечебной работе Дмитрий Потешкин рассказал, что в поисках новых специалистов приходится не только информировать об имеющихся вакансиях, но и выезжать в профильные вузы и колледжи близлежащих регионов. Для молодых специалистов организуют стажировки и дня открытых дверей.

В 2021 году в Тихоокеанский государственный медуниверситет по целевому направлению поступили 16 человек из Находки. По окончании учебы эти ребята придут на работы в местную больницу.

Напомним, что в регионе успешно реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Материалы по теме
В Приморье будут «выращивать» медиковПриморских медиков окончательно цифровизируют к концу года
#Общество#Будьте здоровы#Приморье#Новости#Медицина#Находка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика