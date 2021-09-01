Молодые врачи Находкинской городской больницы получают 10 тысяч рублей надбавки к зарплате

В краевом минздраве разъяснили, что такая помощь должна помочь молодым специалистам «встать на ноги» и прочно закрепиться на месте. В отличие от опытных работников здравоохранения, которые получают надбавку за категорию и стаж, молодежи такие преференции доступны в минимальном размере. Благодаря пятилетней ежемесячной доплате эта разница частично нивелируется.