В Приморье будут «выращивать» медиков

В Приморье будут «выращивать» медиков
В Приморье будут «выращивать» медиков
Сегодня, 10:49ОбществоФото: Антон Засимов / Медиахолдинг 1Mi
Со школьниками 10-11 классов и студентами профильных учебных учреждений Приморья с 1 сентября начнут проводить системную работу с целью привлечения в медотрасль. Соответствующее поручение главврачам дала краевой министр здравоохранения Анастасия Худченко.

«Самый верный, но самый долгий путь – вырастить кадры», — заявила чиновница.

Тихоокеанский медуниверситет, студентов медколледжей а также учащихся медвузов Приморья и Хабаровска глава министерства выделила особо.

Также она отметила, что в работе со школьниками 10-11 классов нужно оказывать им помощь в подготовке к ЕГЭ, подписывать с ними целевые договоры, звать на практику, проводить регулярные встречи и сопровождать все годы обучения.

«Такая системная работа позволит в ближайшие годы закрыть кадровый дефицит», — резюмировала Анастасия Худченко.

Медицинская отрасль Приморского края испытывает кадровый дефицит. Связано это с тем, что во время пандемии уволились возрастные специалисты, а молодые на их место еще не пришли. Проблема нехватки врачей для региона не нова и уже с 2018 года действуют особые меры соцподдержки для медработников: единовременные выплаты, доплаты к зарплате, компенсация за аренду жилья.

Кроме того, медучреждения края своевременно ремонтируют, а то и проводят капитальный ремонт, закупают новое современное оборудование. Запланировано строительство новых больниц.

По словам главы краевого минздрава, в 2020 году на работу в медицинскую отрасль пришли 246 новых специалистов. В 2019 году этот показатель был на 47 процентов меньше.

Сюжеты:
Приморье
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