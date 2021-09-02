Приморцы смогут учиться редким специальностям в филиалах московских ВУЗов

Posted 2 сентября 2021, 07:47
Published 2 сентября 2021, 07:47
Modified 16 сентября 2022, 20:55
Updated 16 сентября 2022, 20:55
Будущие культурные центры создаются на острове Русский и на материковой части Владивостока. Так, на острове разместятся учебные площади и общежития филиалов Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при консерватории им. Чайковского.
В Российском государственном институте сценических искусств приморцев будут обучать театральному искусству. При этом речь идёт не только об актёрском мастерстве, но и о других, долее редких профессиях. В список водят и специальности, которым ранее в Приморье не обучали.
Культурная молодёжь Приморья обратилась к властям с вопросом, почему в регионе не обучают по направлению «музейное дело» в специалитете, а только в магистратуре.
«Поступил такой заказ на образовательную деятельность. Это очень важно», - подчеркнула министр.
Ранее Елена Бронникова рассказала о росте интереса к культурным учреждениям в Приморье. За последнее десятилетие жители края, в том числе и молодёжь, стали чаще посещать такие точки региона.