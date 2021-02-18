Полтора миллиона рублей направят в дома культуры Приморья

Полтора миллиона рублей направят в дома культуры Приморья

Сегодня, 13:52КультураPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Лучшие центры культуры в сёлах Приморья получат материальную поддержку в размере 1,5 миллиона рублей в 2021 году. Средства выделят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура», сообщили в правительстве региона.

В министерстве культуры и архивного дела Приморского края сообщили, что работа проводится в рамках регионального проекта «Творческие люди».

По итогам конкурсного отбора в крае выберут 10 лучших сельских учреждений культуры, которые получат поощрение в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, 10 лучших сотрудников этих учреждений получат по 50 тысяч рублей.

«На обозначенные цели планируется направить в общей сложности 1,5 миллиона рублей», — рассказала министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Зампред отметила, что в этом году в крае продолжится строительство и ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

Капитальный ремонт проведут в 2021 году в детских школах искусств Спасска-Дальнего, поселке Сибирцево и селе Черниговка Черниговского района. В поселках Штыково и Оленевод построят новые центры культуры.

Стоит отметить, что в Приморье с 2019 года реализуется национальный проект «Культура». Он направлен на улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения за счет создания и капитального ремонта отраслевых учреждений: культурно-образовательных и музейных комплексов, концертных залов, театральных, музыкальных, хореографических школ и выставочных пространств.

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