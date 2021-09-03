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Posted 3 сентября 2021, 06:00

Published 3 сентября 2021, 06:00

Modified 20 августа, 11:42

Updated 20 августа, 11:42

Приморцев будут бесплатно обслуживать в новейшей частной поликлинике

Приморцев будут бесплатно обслуживать в новейшей частной поликлинике

3 сентября 2021, 06:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Будьте здоровы
В рамках Восточного экономического форума состоялось подписание соглашения, по которому частная компания «Медстан» построит новую поликлинику на территории Приморья. Хотя учреждение и будет частным, некоторые услуги в ней можно будет получить бесплатно.

О подписании соглашения между властями региона, Корпорацией развития Дальнего Востока и компанией «Медстан» рассказала министра здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

По её словам, частная фирма берёт на себя обязательства построить в регионе новую поликлинику, где приморцы смогут бесплатно получать первую медицинскую помощь, предъявляя полис ОМС.

Точное местоположение медицинского учреждения ещё неизвестно, но уже решено, что поликлиника разместится где-то в Находкинском городском округе.

Развитие медицины региона идёт уже сейчас, путём внедрения в процесс лечения граждан новых технологий. Как отметила министр, такое обновление стало возможным благодаря краевым и всероссийским программам.

Вся эта работа, в том числе подписание этого соглашения, проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», - отметила Анастасия Худченко.

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#Общество#Будьте здоровы#Приморье#Приморский край#Новости
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