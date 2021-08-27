Модернизация поликлиник Приморья позволяет внедрять бережливые технологии

В региональном министерстве здравоохранения подчеркивают, что в 2021 году по программе модернизации первичного звена на 33 медицинских объектах проводятся капитальные ремонты, из них 23 — в глубинке края. Всего за пятилетнюю программу в Приморье будут отремонтированы 124 медицинских учреждения.