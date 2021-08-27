Модернизация поликлиник Приморья позволяет внедрять бережливые технологии

Модернизация поликлиник Приморья позволяет внедрять бережливые технологии
Модернизация поликлиник Приморья позволяет внедрять бережливые технологии
Сегодня, 10:05ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Капитальный ремонт поликлиники ветеранов во Владивостоке, на Гамарника, 21, проводится по программе модернизации первичного звена, сообщили в пресс-службе края.

В региональном министерстве здравоохранения добавили, что на реконструкцию медучреждения выделено 18,9 млн рублей.

Рабочие поменяют все коммуникации, электропроводку. Ремонт ведется с учетом современных требований к таким помещениям. Так, туалетные комнаты будут учитывать потребности маломобильных граждан, дверные проемы станут шире. Ведутся также фасадные работы, к этому моменту уже перекрыта кровля.

— Входная зона формируется согласно бережливым технологиям: для пациентов будут организованы удобные зоны ожидания, открытая регистратура, доступные информационные материалы, — отметила Ольга Беньковская, главный врач владивостокской поликлиники № 9, филиалом которой является ветеранская поликлиника.

Окончание ремонта планируется в октябре, подрядная организация уверяет, что все работы выполняются по намеченному графику.

В региональном министерстве здравоохранения подчеркивают, что в 2021 году по программе модернизации первичного звена на 33 медицинских объектах проводятся капитальные ремонты, из них 23 — в глубинке края. Всего за пятилетнюю программу в Приморье будут отремонтированы 124 медицинских учреждения.

В рамках этой же программы владивостокская поликлиника № 9 получила новое диагностическое оборудование, которое установлено в главном филиале медучреждения.

Напомним, что аналогичная аппаратура доставлена также в городские поликлиники № 1 и № 6. Основная его часть нацелена на диагностику заболеваний кардиологического и гинекологического профилей.

— Укомплектование поликлинических отделений медучреждений здравоохранения диагностическим оборудованием повышает качество оказания первичной помощи, позволяет распознавать заболевание на ранней стадии. Отмечу, что не во всех частных клиниках есть такие аппараты. В этом году 10 медучреждений Приморья уже получили подобное медицинское оборудование, — прокомментировала министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Отметим, что в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, большое внимание уделяется раннему выявлению онкологических заболеваний, а также снижению смертности от сердечно-сосудистых патологий.

Сюжеты:
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