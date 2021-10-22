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Posted 22 октября 2021, 06:50

Published 22 октября 2021, 06:50

Modified 20 августа, 12:05

Updated 20 августа, 12:05

Производство аквакультуры в Приморье увеличилось на 17%

Производство аквакультуры в Приморье увеличилось на 17%

22 октября 2021, 06:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Морепродукты
На «морских огородах» Приморья выращено более 55 тысяч тонн продукции аквакультуры

По сообщению регионального агентства по рыболовству, в разведении аквакультуры в Приморье заняты 114 предприятий. За ними закреплено 327 рыбоводных участков. Их площадь составляет около 80 тысяч гектаров.

Показатели 2021 года по выращиванию аквакультуры в Приморье опередили показатели 2020 года на 17%. Больше всего вырастили морской капусты и гребешка — 23,6 и 17,3 тысяч тонн.

Также вырастили 5,8 тысяч тонн трепанга, 4,2 тысячи тонн устриц, а также 2 тысячи тонн мидий.

#Экономика#Приморье#Новости#Морепродукты
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