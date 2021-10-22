Производство аквакультуры в Приморье увеличилось на 17%

Posted 22 октября 2021, 06:50
Published 22 октября 2021, 06:50
Modified 20 августа, 12:05
Updated 20 августа, 12:05
По сообщению регионального агентства по рыболовству, в разведении аквакультуры в Приморье заняты 114 предприятий. За ними закреплено 327 рыбоводных участков. Их площадь составляет около 80 тысяч гектаров.
Показатели 2021 года по выращиванию аквакультуры в Приморье опередили показатели 2020 года на 17%. Больше всего вырастили морской капусты и гребешка — 23,6 и 17,3 тысяч тонн.
Также вырастили 5,8 тысяч тонн трепанга, 4,2 тысячи тонн устриц, а также 2 тысячи тонн мидий.