Где и какой именно терминал собирается строить ГК «Беркут» депутата Текиева?

Кстати, если взглянуть на схему будущего многофункционального терминала в посёлке Нерпа, видно, что больше половины его площади отведено под открытые склады, которые можно применять как раз для перевалки сыпучих грузов. Да, возможно, инвестор действительно намерен перегружать здесь металлолом и лес, но ведь портовая специализация — штука крайне зависимая от экономической конъюнктуры. И Приморье знает немало примеров, когда открытые склады для металла, древесины и других видов грузов легко превращались в хранилища для угля под открытым небом — стоит только на горизонте появиться выгодным контрактам на перевалку твёрдого топлива.