zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Парк имени Сергея Лазо во Владивостоке подвергнут масштабной реконструкции

14 декабря 2021, 01:45
Фото: фото www.vlc.ru/Дирекция общественных пространств
В 2022 году в приморской столице продолжат создавать новые общественные пространства. Одно из них – парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо на Санаторной.

Он был открыт в 1941 году и сегодня нуждается в масштабной реконструкции. Это подтвердило прошедшее в этом году онлайн-голосование; в итоге благоустройство парка поддержали почти 8 тысяч горожан.

В пресс-службе администрации города сообщили, что Дирекция общественных пространств, которая и будет заниматься реконструкцией территории, запустила опрос горожан о развитии парка имени Сергея Лазо - https://city.чего-хочет-город.рф/park-lazo.

В ходе опроса горожане смогут приложить старые фотографии, сделанные в парке. Также можно прикрепить картинки, которые проиллюстрируют пожелания, каким должен быть парк Лазо.

Также сейчас жители Владивостока могут пройти опрос по благоустройству сквера в районе остановки общественного транспорта «Некрасовская» по ссылке https://city.чего-хочет-город.рф/skver-nekrasovskij.

Кроме того, горожанам предстоит обсудить благоустройство сквера с китёнком на Русской, 46 и сквера Первой маёвки в районе Калинина, 28-38. Анкеты по этим территориям будут опубликованы в ближайшее время.

Все опросы продлятся до 31 января.

Материалы по теме
Стали известны лидеры рейтингового голосования по благоустройству парков и скверов во Владивостоке
#Новости#Владивосток#Благоустройство#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56