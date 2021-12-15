Ключевая ставка не может обогнать рост цен на продукты

После повышения ставки Банком России, банки, скорее всего, предложат клиентам более выгодные депозиты, однако это не гарантия того, что россияне смогут на них заработать, в лучшем случае удастся защитить свой капитал от инфляции, да и то не в полной мере, считает аналитик.