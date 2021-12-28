Рыбаки записались в инвесторы

«Минтаевые» квоты покупают на аукционах, которые проводятся на «понижение». Кто предложит построить судно за самый меньший объём квот, тот и выиграет тендер. Но строительство крупнотоннажного добывающего судна превышает 100 млн долларов, то есть свыше 7 млрд рублей. Оправдают ли полученные квоты затраты на выполнение обязательств по строительству добывающего флота, большой вопрос. А ведь, помимо строительства флота у предприятия есть и другие расходы.