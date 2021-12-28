Урожай с приморских полей застрял в овощехранилищах?

Он не исключил, что по итогам года реальная инфляция продовольственной составляющей потребительской корзины достигнет 30 процентов. По данным экономиста, в Приморье рост цен на сельхозпродукцию обусловлен удорожанием товаров и услуг, которые входят в себестоимость производства аграрной продукции. Так, топливо в крае в 2021 году подорожало на 10-12 процентов, удобрения — 45-70 процентов, ядохимикаты — на 25 процентов, техника — на 20 процентов.