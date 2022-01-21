В Приморье инвалидам станет проще получить компенсацию по ОСАГО

Как пояснили в пресс-службе отделения ПФР по Приморскому краю, такая льгота предусмотрена законом об ОСАГО и раньше предоставлялась органами социальной защиты населения. С 2022 года компенсация вместе с рядом других выплат передана Пенсионному фонду России и назначается его территориальными отделениями.
Ранее одним из условий оформления компенсации было предъявление инвалидом или его представителем полиса «автогражданки». С переходом услуги в Пенсионный фонд планируется исключить эту обязанность, чтобы назначение компенсации было автоматическим, в беззаявительном порядке.
До того, как будет введена проактивная выплата компенсации, инвалиду или его представителю необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства с полисом ОСАГО. Сделать это можно в течение всего времени действия полиса, то есть на протяжении года. Решение о предоставлении компенсации принимается за 5 рабочих дней и в такой же срок перечисляется инвалиду. Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше трёх водителей, включая самого инвалида или его законного представителя.