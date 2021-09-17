Приморье не вошло в список регионов с большим количеством афер с ОСАГО

Максимальный уровень мошенничества в сегменте автострахования по итогам восьми месяцев 2021 года выявлен в Ростовской и Новосибирской области, а также в Краснодарском крае. На данные регионы пришлось 23% подобных преступлений. В ТОП-10 регионов по частоте афер с ОСАГО Приморский край не значится.

Информацию приводит электронная версия газеты «Известия», в распоряжении которой данные одной из крупных страховых компаний. Как выяснили авторы исследования, в Москве и Московской области было совершено 11% всех мошенничеств с полисами обязательной «автогражданки». На Воронежскую область пришлось 6% таких афер. Отмечается, что 80% всех подобных мошенничеств были совершены с ОСАГО, а остальные — с КАСКО. Наиболее частые случаи автомошенничества связаны с оформлением документа «автогражданки» задним числом, приобретением недействительных полисов у несуществующих страховщиков, инсценировкой угонов автомобилей и ДТП. В Мурманской области чаще всего инсценировали нанесение ущерба автомобилю третьими лицами. Доля таких заявлений по КАСКО там достигла 83%. На Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришлось более 60% всех обращений по угонам. Кстати, эксперты, мнения которых приводит издание, уверяют, что общий уровень афер в автостраховании снизился по сравнению с 2020-м. Но в дальнейшем участники рынка не исключают роста числа мошенничеств в этом сегменте. Экономика вышла на более активный уровень, чем в 2020-м, что активизирует и деятельность преступников.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter