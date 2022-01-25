Владивостокский эксперт — о проблеме бродячих животных

По её словам, очень много бездомных собак в районе Багратиона, они сбиваются в стаи и терроризируют округу. Жительница города даже не решается гулять со своей собакой в этой местности, поскольку опасается спровоцировать агрессию у дикой своры. При этом Екатерина Майорова настаивает на гуманном методе регулирования численности бродячих собак.