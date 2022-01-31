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Юрий Трутнев похвалил темпы реализации проектов с господдержкой в Приморье

31 января 04:25
Фото: http://www.dfo.gov.ru
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев находится в рабочей поездке в Приморье. В планах зампредседателя правительства РФ — инспекция Владивостокской агломерации и портовой инфраструктуры края.

Полпред уже провёл во Владивостоке совещание, на котором подвёл итоги социально-экономического развития Приморья в 2021 году. В нём принял участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Юрий Трутнев назвал отрасли — лидеры экономического роста. Это промышленное производство (рост за год 20,5%). 10% -й рост показала аграрная сфера. Особенно отметил увеличение объёмов строительства. По данным полпреда, в 2021 году в Приморье введено почти 900 тысяч квадратных метров, что на 36% больше, чем в 2020 году.

Заместитель председателя правительства РФ также похвалил темпы реализации в крае проектов с господдержкой. В настоящее время их 1 969. Из них 122 осуществляются на территориях опережающего развития, 1 847 — в рамках свободного порта Владивостока. Объём инвестиций равен 2,38 триллиона рублей, 401 миллиард рублей из них вложен в экономику края.

В эксплуатацию введены 278 проектов, создано почти 40 тысяч рабочих мест. По словам Юрия Трутнева, это самые большие цифры среди регионов Дальнего Востока.

— Приморье продолжает удерживать позиции лидера в экономическом развитии Дальневосточного федерального округа, — подчеркнул Юрий Трутнев.

В ходе совещания отмечалось, что в 2021 году регион начал выходить из серьезного спада, вызванного пандемией COVID-19.Например, валовый региональный продукт прибавил 5% к уровню 2020 года, а это — 1,195 триллиона рублей.

Кроме того, по данным пресс-службы края, увеличилось на 7,3% — до 327 тысяч человек число приморцев, занятых в малом и среднем бизнесе. Доходы населения выросли на 8,4%.

За девять месяцев 2021 года в экономику края вложено более 137 миллиардов рублей — рост инвестиций в основной капитал составил 14%. По этому показателю Приморье занимает 27 место в России, пятое — в ДФО.

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#Новости#Юрий Трутнев#Владивосток#Приморье#Экономика
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