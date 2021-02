Вице-премьер Трутнев поставил перед Приморьем масштабные задачи

Заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел рабочее совещание по вопросу развития науки и высоких технологий в регионе 10 февраля. В мероприятии принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

На совещании также работали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, представители «Росатома», «Газпрома», «Роснефти», «Роскосмоса», холдинга «Вертолеты России» и других крупнейших компаний страны. Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, речь шла о развитии инновационного научно-технологического центра «Русский», деятельности инжиниринговых центров, созданных на базе Дальневосточного федерального университета по поручению Владимира Путина, а также инновационных разработках Дальневосточного отделения Российской академии наук. «Создается инновационный научно-технологический центр, будут выделены средства на проектные работы. Но нужно понимать, что это не вся задача, которую предстоит решить. Построить здание, где люди будут заниматься наукой, — очень непростое занятие. Как привлечь туда наиболее продвинутых в науке людей? Как обеспечить им достойные условия для работы? Как отделить разработки, на которые надо дать финансирование, от тех, которые по итогу останутся невостребованными?» — обратился к собравшимися Юрий Трутнев. В настоящее время ведется работа по решению поставленных вопросов. Первые ответы на них профессиональному и научному сообществу совместно с органами власти предстоит дать уже через две недели.

