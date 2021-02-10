Вице-премьер Трутнев поставил перед Приморьем масштабные задачи

«Создается инновационный научно-технологический центр, будут выделены средства на проектные работы. Но нужно понимать, что это не вся задача, которую предстоит решить. Построить здание, где люди будут заниматься наукой, — очень непростое занятие. Как привлечь туда наиболее продвинутых в науке людей? Как обеспечить им достойные условия для работы? Как отделить разработки, на которые надо дать финансирование, от тех, которые по итогу останутся невостребованными?» — обратился к собравшимися Юрий Трутнев.