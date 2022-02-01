МТС запустила «Цифровой водоканал»

Решение представляет собой программный комплекс, который позволяет выявить незаконные врезки и неучтенное потребление на магистралях водоснабжения, а также зафиксировать перепады давления в трубах. Устройства сбора и передачи данных (УСПД) с существующих счетчиков и датчики давления устанавливают у конечных потребителей и в контрольных точках. Также УСПД монтируются на расходомеры на насосных станциях для съема показаний по общему потреблению воды, вычисления баланса водопотребления, определения мест максимальных потерь и возможных хищений.