«В шаге от банкротства» — руководству «Востокбункера» не удаётся вывести предприятие из кризиса

Однако чистая прибыль предприятия год от года снижается. Если в 2017 году оно заработало 224 миллиона рублей, то в 2018 году — в два с лишним раза меньше — 91 миллион рублей. В 2019 году чистая прибыль компании сократилась ещё в девять раз — до 10 миллионов рублей, а в 2020 году ЗАО и вовсе получило убыток в размере 404,7 миллиона рублей. Между тем, чистая прибыль — именно тот актив, который можно тратить на погашение долгов и модернизацию производства.