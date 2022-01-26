Депутаты Славянки проверят деятельность «Востокбункера»

Депутаты Славянки проверят деятельность «Востокбункера»
Депутаты Славянки проверят деятельность «Востокбункера»
Вчера, 16:52БизнесФото: 1mediainvest.ru
Жители посёлка Славянка не дождались реакции краевых властей на ухудшающуюся экологию, виновником которой считают ЗАО «Востокбункер». Приморцы пожаловались депутатам местного муниципального комитета Владимиру Юдину и Юрию Шараю, надеясь, что народные избранники смогут решить застарелую проблему.

По словам возмущённых сельчан, дым из труб завода предприятия загрязняет воздух. Ситуацию ухудшает сильный ветер, порывы которого помогают токсичным выхлопам «доставать» до жилищ людей.

— Труба дымит — видимо, некачественный мазут используют. Посмотрите, какой у нас снег. У меня собака, я её мою три раза в день, — посетовала местная жительница.

Информация об обращении приморцев к народным избранникам появилась в инстаграм-паблике slavynka.live.

И там же, буквально через два дня, появилось сообщение, что народные избранники, в отличие от своих коллег из МунКома, от слов перешли к делу: взяли пробы воды и снега возле предприятия «Востокбункера» и отправили их на экспертизу в профильные лаборатории.

«Ждём результатов», отмечается в инстаграм-паблике slavynka.live.

Сюжеты:
Приморье
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ПриморьеВостокбункер
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