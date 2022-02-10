В Приморье появились автомобили 2022 года выпуска

Заместитель начальника отдела — начальник отделения № 1 (г. Владивосток) краевого МОРАС ГИБДД УМВД РФ Александр Сучков отметил, что в Приморье на учёте состоит 1,25 млн автомобилей. По его информации, немало количество было зарегистрировано ещё в 70-90 годы прошлого века. Привозили бэушные из Японии, продавали по доверенности, увозили в другие регионы или разбивали, но до сих пор не сняли с учёта.