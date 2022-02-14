«Социальный лифт» для мошенников в Находке?

Тогда, десять лет назад, на скамью подсудимых в итоге сел Черных, а не жертва его преступных махинаций. Экс-полицейский был приговорён судом к 2 с половиной годам лишения свободы. Теперь же социальный лифт вновь вознёс недобросовестного бывшего стража порядка к высотам руководящих должностей города. У общественности и журналистов не осталось сомнений в том, что это именно тот самый Александр Черных. У мэра Находки ещё была возможность опровергнуть этот факт, но вместо этого начальник управления внешних коммуникаций Вера Валевич сначала избегала контактов с журналистами, а спустя несколько дней стала предлагать писать официальные запросы в адрес мэрии, на ответ по которым обычно отводится недельный срок. Очевидно, в команде Тимура Магинского так и не придумали, как объяснить назначение бывшего сидельца.