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«Социальный лифт» для мошенников в Находке?

14 февраля 06:35
Фото: 1mediainvest.ru
Блогеры сделали открытие: кресло начальник отдела транспорта и связи муниципального предприятия «Управление городским хозяйством» занял бывший осужденный. Выяснить это помог простой случайный поиск в открытых источниках по имени и фамилии нового назначенца.

Александр Черных стал членом управленческой команды мэра Находки Тимура Магинского совсем недавно. Его первый выход на публику случился 10 февраля, когда новоиспечённый начальник отдела выступил перед депутатами муниципальной думы с докладом о работе городского транспорта. Попав в поле общественного внимания, Александр Черных вряд ли рассчитывал на пристальное внимание горожан к своей персоне — иначе наверняка бы подготовил официальную версию, объясняющую, как ему с судимостью удалось выбиться в руководители значительной для жизни города сферы.

Собственно, история с криминальным прошлым муниципального служащего была обнаружена и обнародована авторами Инстаграм-паблика nakhodka_tv, которые ссылаются, в свою очередь, на солидные столичные агентства РИА «Новости» и «Коммерсантъ». В одном из мартовских выпусков газеты за 2012 год была опубликована короткая заметка «Полицейский осуждён за мошенничество»: её героем стал бывший офицер полиции Находки Александр Черных. Дело расследовало следственное управление Следкома РФ по Приморскому краю с подачи краевого УФСБ РФ. Именно сотрудники ФСБ не дали недобросовестному полицейскому довести до конца преступный умысел: получить взятку в размере 60 тысяч долларов от местного жителя, которому сам офицер в 2011 году подбросил свёрток с якобы «наркотическим веществом». Подбросив «криминальную улику», полицейский тут же изобразил обнаружение странного вещества — и предложил ошарашенному гражданину замять дело в обмен на крупную сумму.

Тогда, десять лет назад, на скамью подсудимых в итоге сел Черных, а не жертва его преступных махинаций. Экс-полицейский был приговорён судом к 2 с половиной годам лишения свободы. Теперь же социальный лифт вновь вознёс недобросовестного бывшего стража порядка к высотам руководящих должностей города. У общественности и журналистов не осталось сомнений в том, что это именно тот самый Александр Черных. У мэра Находки ещё была возможность опровергнуть этот факт, но вместо этого начальник управления внешних коммуникаций Вера Валевич сначала избегала контактов с журналистами, а спустя несколько дней стала предлагать писать официальные запросы в адрес мэрии, на ответ по которым обычно отводится недельный срок. Очевидно, в команде Тимура Магинского так и не придумали, как объяснить назначение бывшего сидельца.

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#Новости#Криминал#Приморье#Общество
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