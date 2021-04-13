Чиновник мэрии Находки ответит за недопуск журналиста на отчёт главы города

Чиновник мэрии Находки ответит за недопуск журналиста на отчёт главы города
Сегодня, 17:41ПроисшествияФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Прокуратура выявила нарушение закона
Прокуратурой Находки проведена проверка по факту обращения журналиста газеты «Золотой Рог», несогласного с действиями должностных лиц администрации городского округа.

Сотрудники прокуратуры установили, что 26 февраля 2021 года в Муниципальном центре культуры состоялся «Отчёт главы Находки Тимура Магинского об итогах работы в 2020 году и перспективах развития НГО на 2021–2023 годы». Информация о проведении этого мероприятия была размещена на общедоступных ресурсах в Интернете. Однако выполняющему редакционное задание журналисту газеты «Золотой Рог» был ограничен доступ в учреждение, где проходило мероприятие.

«Воспрепятствовало профессиональной деятельности представителя СМИ должностное лицо администрации Находки», — говорится в сообщении прокуратуры. Иными словами, корреспондента газеты местный чиновник не пустил на мероприятие.

Согласно ст. 47 Закона № 2124-1 «О средствах массовой информации», журналист имеет право искать, запрашивать, получать и распространять информацию; посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы; производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъёмки, за исключением случаев, предусмотренных законом. В соответствии со ст. 40 Закона № 2124-1 отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.

Ущемление свободы массовой информации в какой бы то ни было форме со стороны должностных лиц государственных органов, нарушения прав журналиста, установленных настоящим Законом, влечёт в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством РФ (ст. 58 Закона № 2124-1). Таким образом, ограничение должностным лицом администрации НГО выполняющему редакционное задание журналисту в учреждение, где проходил отчёт главы муниципалитета, является нарушением закона о СМИ.

Фото:ИК "Золотой Рог"
Фото:ИК "Золотой Рог"

В связи с выявленными нарушениями и. о. прокурора внёс главе Находки представление об устранении нарушений закона.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
прокуратуразаконодательствоНаходка
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