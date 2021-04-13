Чиновник мэрии Находки ответит за недопуск журналиста на отчёт главы города

Сотрудники прокуратуры установили, что 26 февраля 2021 года в Муниципальном центре культуры состоялся «Отчёт главы Находки Тимура Магинского об итогах работы в 2020 году и перспективах развития НГО на 2021–2023 годы». Информация о проведении этого мероприятия была размещена на общедоступных ресурсах в Интернете. Однако выполняющему редакционное задание журналисту газеты «Золотой Рог» был ограничен доступ в учреждение, где проходило мероприятие.