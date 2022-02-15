ТЛК «ЮНИОН» усилил свои позиции на рынке логистических услуг

— В принципе, к такому росту контейнерных перевозок никто не был готов — ни портовая инфраструктура, ни железнодорожная, ни тыловые терминалы. Но для нас это было ожидаемо. Мы понимали, что наши мощности так или иначе в ближайшее время будут задействованы, — говорит Сергей Ходов. Мощности тыловых терминалов сегодня задействованы на 120-150%. Но проблема не только в их ограниченности. Сама железная дорога не готова к таким объёмам перевозок. К нашему сожалению, контейнерные перевозки для железной дороги — не в приоритете. В приоритете — уголь, он занимает едва ли не 80% всех железнодорожных перевозок по стране. А контейнерные перевозки — по остаточному принципу.