ТЛК «ЮНИОН» усилил свои позиции на рынке логистических услуг

В 2019 году ТЛК «ЮНИОН» победил в номинации «Лучший инвестиционный проект регионального значения» конкурса, проводимого Инвестиционным агентством Приморского края.
ТЛК «ЮНИОН» был построен от идеи до первого контейнерного поезда всего за четыре года. Его основным преимуществом стало выгодное расположение: непосредственная близость к основным логистическим узлам региона, наличие выхода на Дальневосточную железную дорогу.
В настоящее время в развитие проекта инвестировано свыше 1 миллиарда рублей, создано более 100 новых рабочих мест.
В тренде
— Это единственный на сегодняшний день за долгое время железнодорожный контейнерный терминал, построенный с нуля. Много контейнерных терминалов, которые прирастают, реконструируются — на какой-то готовой базе. Мы единственные, без всяких преувеличений, кто построил терминал в чистом поле, — уточняет генеральный менеджер логистического направления ГК «ЮНИОН» Сергей Ходов.
Многофункциональный логистический комплекс расположился на 20 гектарах в городе Артёме вблизи федеральной трассы А370 «Уссури».
ТЛК «ЮНИОН» — это:
— Более 3 километров железнодорожных путей;
— 300 единовременных подключений рефрижераторов;
— ежемесячный контейнерооборот — около 4000 TEU.
По словам представителей ТЛК, «ЮНИОН» сегодня — крупнейший тыловой рефтерминал (сухой порт) в регионе, имеющий собственное вагоноремонтное предприятие, которое в кратчайшие сроки может отремонтировать и подготовить к погрузке свыше 10 грузовых вагонов в сутки.
Подобные предприятия нацелены на предоставление своим клиентам тех же услуг, что и в морском порту. Непременное условие успеха — близость к морским портам, наличие большой площади хранения грузов, развитого железнодорожного путевого хозяйства, погрузо-разгрузочной техники, а также наличие своих локомотивов.
Важное преимущество
В Артёме не первый десяток лет работает Артёмовское предприятие промышленного железнодорожного транспорта (Артёмовское ППЖТ). Это обособленное транспортное предприятие, задача которого — транспортировка промышленных грузов с одного промышленного объекта на другой, либо, чаще всего, от объекта до станции, входящей в сеть РЖД.
ППЖТ работает по общим для всех железных дорог правилам технической эксплуатации, однако не подчиняется ОАО «РЖД». Подъездные пути ППЖТ являются частными. На балансе Артёмовского ППЖТ — несколько тепловозов, парк грузовых вагонов, 10 единиц специализированной железнодорожной строительной техники.
Предприятие имеет две собственные железнодорожные станции и железнодорожные пути необщего пользования общей протяжённостью более 50 километров. Они примыкают к станциям ДВЖД: Угольной, Угловой, Артём Приморский — 1, Шкотово, Смоляниново, охватывая весь юг Приморского края.
Одним из преимуществ Артемовского ППЖТ является наличие собственного локомотивного депо, способного оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов.
Максимум возможностей
2021 год принёс малоприятный, но, как говорят эксперты, вполне ожидаемый «сюрприз» в виде коллапса контейнерных перевозок в портах Приморского края. К сезонному фактору добавилась несимметричность российского экспорта и импорта, и, конечно, мировая конъюнктура: очередной пик пандемии к осени прошлого года пошёл на спад, начал восстанавливаться потребительский спрос и, соответственно, выросла нагрузка на порты.
— В принципе, к такому росту контейнерных перевозок никто не был готов — ни портовая инфраструктура, ни железнодорожная, ни тыловые терминалы. Но для нас это было ожидаемо. Мы понимали, что наши мощности так или иначе в ближайшее время будут задействованы, — говорит Сергей Ходов. Мощности тыловых терминалов сегодня задействованы на 120-150%. Но проблема не только в их ограниченности. Сама железная дорога не готова к таким объёмам перевозок. К нашему сожалению, контейнерные перевозки для железной дороги — не в приоритете. В приоритете — уголь, он занимает едва ли не 80% всех железнодорожных перевозок по стране. А контейнерные перевозки — по остаточному принципу.
Умножая ресурсы
В 2021 году ГК «ЮНИОН» приобрела Артёмовское ППЖТ. Слияние этого мощного промышленного предприятия с занимающим лидирующие позиции на рынке многофункциональным транспортно-логистическим комплексом «ЮНИОН» — залог серьёзного повышения качества и объёмов работы контейнерного терминала.
— В ближайшее время мы собираемся задействовать собственные локомотивы при работе с контейнерными поездами. Это позволит нам серьезно ускорить работу, увеличить объёмы перевалки и, как следствие, усилить свои позиции в сфере железнодорожной логистики, — подчеркивает генеральный менеджер логистического направления ГК «ЮНИОН» Сергей Ходов.
Отметим, что ТЛК «ЮНИОН» — первая компания, которая согласовала ускоренную технологию отправки рыбы в Китай, и сегодня комплекс лидирует в этом направлении.
Среди постоянных клиентов ТЛК «ЮНИОН» — крупнейшие интермодальные грузоперевозчики: FESСO, «Транзит», ПАО «ТрансКонтейнер», ООО «Логопер», ООО «Реф-Альянс», компания «РЕФАГРОТРАНС», АО «РЖД Логистика». Слияние ТЛК «ЮНИОН» с Артёмовским ППЖТ обеспечит им качественно новый уровень сервиса.
— Коллектив компании в результате слияния расширился почти до двухсот человек, и это не предел. Мы постоянно открываем новые направления, привлекая дополнительных специалистов. Все социальные обязательства выполняются нами в полном объёме — комментирует руководитель.
Вызовы, с которыми сталкивается менеджмент компании, — стимул двигаться дальше, занимать ведущие позиции в транспортно-логистической отрасли.
— Мы нацелены на то, чтобы продолжать инвестировать, развивать логистическую отрасль региона и занимать в ней лидирующие позиции, — резюмирует Сергей Ходов.