Советы по выбору домашнего текстиля

Это одно из самых важных действий, если вам не всё равно, как выглядит ваше жилище. Можно специально посмотреть интерьеры в каком-либо тематическом журнале, просто найти в интернете картинки. Это поможет понять, что и как сочетается. Наверняка вы найдёте цвета своего дома – смело записывайте и используйте. Можно также найти сочетаемые цвета и принты, воспользовавшись могучим интернетом.