«Экопротест» в Славянке маскирует стройку угольного порта депутата Текиева?

Новость об одобрении проекта на уровне правительства РФ заставила по-новому взглянуть на волну экологических протестов, которая захлестнула Славянку несколько лет назад и до сих пор оказывает влияние на политическую и социально-экономическую ситуацию в муниципалитете. В конце прошлого года стало известно об уходе из Славянки другого стратегического инвестора — компании «Тихоокеанский балкерный терминал», которая стала объектом атак приморских экологических активистов. Компания опубликовала открытое обращение к жителям Славянского городского поселения, в котором объявила об отказе от реализации проекта по строительству портового комплекса на мысе Мальцева, сославшись на то, что права инвестора многократно нарушались и продолжают нарушаться, а любые действия политизируются и становятся предметом манипуляций общественным мнением.