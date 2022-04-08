«Повторенье — мать ученья»: ГИБДД Приморья просит родителей напомнить детям ПДД

ГИБДД Приморья напоминает родителям о необходимости регулярно повторять с ребёнком правила безопасного поведения на дороге. Он должен знать, как надо переходить проезжую часть. Перед тем, как ступить на дорогу, нужно обязательно остановиться, посмотреть по сторонам, для привлечения внимания водителя поднять руку, и начинать движение только убедившись в том, что транспорт остановился.