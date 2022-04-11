Как заработать на акциях и зачем нужны котировки

Posted 11 апреля 2022, 06:23
Published 11 апреля 2022, 06:23
Modified 20 августа, 12:56
Updated 20 августа, 12:56
Акции и их котировки
Акции — это ценные бумаги, которые дают право её владельцу на долю в компании. То есть все владельцы акций компании автоматически становятся её совладельцами. Владение акциями какой-либо организации даёт право голосовать на её собрании акционеров, если сама акция является голосующей. Так вы участвуете в управлении компании.
Соответственно, владение акциями позволяет получать долю дохода, то есть дивиденды. Если организацию ликвидируют, инвесторы претендуют на её имущество. Покупка и продажа акций доступны каждому инвестору.
Перейдём к понятию «котировка», которое применимо только в сфере биржевых активов.
Котировкой акции называют текущую цену, по которой должны ориентироваться участники торгов во время сделок с ценными бумагами. Устанавливают их в расчёте на один лот.
Получается, котировка — оценка актива, которая формируется на основе показателей анализа спроса и предложения. Посмотреть актуальные котировки можно по ссылке https://www.banki.ru/investment/search/share/.
Когда среди трейдеров повышается спрос на акцию, размер котировки пропорционально растёт. Если же инвесторы активно избавляются от какого-то актива, котировка также стремительно падает.
Как заработать на акциях
Прежде всего, акции покупают для получения дохода. Это один из видов инвестиций. Заработать на акциях можно несколькими способами:
Идёт речь о росте стоимости на рынке ценных бумаг. Так, вы покупаете акции компании, предполагая, что со временем они вырастут в цене. Если так и происходит, то впоследствии акции можно продать. Ваша доходность — разница в цене между покупкой и продажей (учитывайте ещё налоги и комиссию брокеру).
Риск здесь в том, что акции могут упасть в цене. В таком случае их продажа уже совсем не будет выгодной.
Многие компании выплачивают своим инвесторам дивиденды, долю своего годового дохода. Правда, здесь всё тоже не так просто. Если компания решила вложить деньги в дальнейшее развитие или просто работала себе в убыток — дивиденды можете не ждать. Никаких гарантий здесь нет.
Говоря о гарантиях, отметим, что их сейчас нет, по сути, нет нигде. Просто не везде об этом предупреждают. Поэтому инвестировать часть отложенных денег в акции — хорошее решение всегда. Плохое — действовать необдуманно и вообще купить ценные бумаги на последние деньги, к тому же сомнительные, с большим фактором риска.
Как выбрать брокера и у кого купить акции
На сайте banki.ru представлены актуальные котировки 255 ведущих российских акций. В списке указаны не только цены на акции, но и их дивидендная доходность.
Вы можете просто посмотреть котировки акций, а можете их сразу купить в режиме онлайн. Также на выбор представлены брокеры, через которых будет происходить покупка. Всё достаточно просто, лаконично и удобно.