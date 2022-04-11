Как заработать на акциях и зачем нужны котировки

Говоря о гарантиях, отметим, что их сейчас нет, по сути, нет нигде. Просто не везде об этом предупреждают. Поэтому инвестировать часть отложенных денег в акции — хорошее решение всегда. Плохое — действовать необдуманно и вообще купить ценные бумаги на последние деньги, к тому же сомнительные, с большим фактором риска.