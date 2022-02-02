«Дальневосточная управляющая компания» приобрела контрольный пакет акций ПАО «ТГК-14»

В начале 1990-х годов Виктор Мясник поднимал знаменитый забайкальский долгострой — Харанорскую ГРЭС. В 1998 году стал гендиректором Читинской энергокомпании — тогда ему пришлось решать вопросы с долгами потребителей, многомесячными задержками зарплат и забастовками энергетиков. В 2001 году он, как опытный антикризисный управленец, был назначен генеральным директором вновь созданной компании ОАО «ДВЭУК». В 2009 году Виктор Мясник стал учредителем Дальневосточной управляющей компании, на сегодня он остаётся миноритарным акционером АО «ДУК».