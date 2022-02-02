«Дальневосточная управляющая компания» приобрела контрольный пакет акций ПАО «ТГК-14»

Как стало известно РБК, АО «ДУК» выкупила акции «ТГК-14» у ООО «Энергопромсбыт» (39,81% акций), УК «РВМ Капитал» (24,98% акций) и УК «Тринфико» (23,01% акций), а также около 4% акций, находящихся у других владельцев активов энергокомпании. Банк ПСБ предоставил средства для финансирования сделки, а в конце прошлого года её одобрил ФАС.
Справка «ЗР»
Мажоритарным акционером Дальневосточной управляющей компании является Константин Люльчев, бывший топ-менеджер РЖД и «Синара — Транспортные Машины» (группа «Синара»), отвечающий за финансы и политику устойчивого развития (ESG) компании.
Константин Люльчев более 20 лет проработал на руководящих должностях в сфере железнодорожного транспорта, а также на крупнейших предприятиях машиностроения в области корпоративных финансов, стратегического планирования, развития бизнеса, сделок слияний и поглощений.
В 2003 году Константин Люльчев окончил Московский государственный университет железнодорожного транспорта, в 2011 году стал кандидатом экономических наук, в 2014-м получил степень МВА университета Дьюка. Работать в области железнодорожного транспорта начал в 2000-х, занимаясь вопросами реформирования железнодорожного транспорта, постановки бухгалтерского, налогового, управленческого учетов и системы бюджетирования АО «РЖД», созданной в 2003 году. Последнее время работал на должности начальника департамента корпоративных финансов «Российских железных дорог». Также входил в совет директоров крупных дочерних обществ РЖД. В совет директоров ПАО «ТГК-14» избирался с 2014 по 2020 годы.
Вторым акционером стал Виктор Мясник, который много лет посвятил развитию дальневосточной энергетики.
Справка «ЗР»
Виктор Мясник получил образование инженера тепловых и электрических станций в Красноярском политехническом институте. В 1981 году он по распределению отправился в Читу, где на местной ТЭЦ-1 прошёл все ступени карьеры профессионального энергетика: от машиниста-обходчика до заместителя главного инженера по эксплуатации.
В начале 1990-х годов Виктор Мясник поднимал знаменитый забайкальский долгострой — Харанорскую ГРЭС. В 1998 году стал гендиректором Читинской энергокомпании — тогда ему пришлось решать вопросы с долгами потребителей, многомесячными задержками зарплат и забастовками энергетиков. В 2001 году он, как опытный антикризисный управленец, был назначен генеральным директором вновь созданной компании ОАО «ДВЭУК». В 2009 году Виктор Мясник стал учредителем Дальневосточной управляющей компании, на сегодня он остаётся миноритарным акционером АО «ДУК».
Новые акционеры оперативно включились в управление активом ПАО «ТГК-14». 11 января 2022 года Константин Люльчев в режиме онлайн провел совещание с руководством энергокомпании по основным стратегическим вопросам ПАО «ТГК-14». Были рассмотрены как тактические вопросы по восстановлению Улан-Удэнской ТЭЦ-1 после аварии, так и обозначены направления дальнейшего поступательного развития энергокомпании.
Восстановительные работы на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 под особым контролем новых акционеров. Так, в конце января был запущен турбоагрегат № 6 после ремонтных работ. Кроме того, с опережением графика заработали турбогенератор № 7 и котел № 7. На данный момент работоспособность основного оборудования на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 полностью восстановлена.
Эксперты связывают определённые надежды с новыми собственниками, рассчитывая, что их сильные компетенции позволят восстановить эффективность работы компании, привлечь новые инвестиции в развитие регионов и реализовать политику устойчивого развития, а также выстроить эффективный диалог с органами власти: как на уровне регионов, так и на уровне ДФО и федерального центра.
Справка «ЗР»
ПАО «ТГК-14» была создана 7 декабря 2004 года. На сегодня в её составе семь филиалов. Читинская генерация включает две городские ТЭЦ (Шерловогорскую ТЭЦ, Приаргунскую ТЭЦ), Читинский энергетический комплекс вместе с котельными и теплосетями, читинский Теплоэнергосбыт. Генерация Бурятии включает Улан-Удэнские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тимлюйскую ТЭЦ, Улан-Удэнский энергетический комплекс (муниципальные котельные, тепловые сети), Теплоэнергосбыт Бурятии.