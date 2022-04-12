«Великий Восток» и «Дальний Запад»: Тихоокеанское побережье — центр мировой экономики

— Уголь, опять же. В этом году значительно выросла цена на уголь. Мы его готовы добывать. Сейчас в Кузбассе лежит добытого угля на 4 млрд долларов, который слёживается и комкуется. И мы не можем его вывезти и продать Китаю. В этом году угольная отрасль выросла на 5%, хотя могла вырасти на 25%, если бы у нас были пути. Нужно расширять Транссиб, БАМ, нужно увеличивать мощности разгрузки. Потому что мы не смогли на всю катушку воспользоваться мировой конъюнктурой и заработать лишнюю валюту. Вот Китай готов брать уголь, но мы привезли ему мало. Поэтому, ко-нечно, нужно увеличивать все мощности, связанные с возможной торговлей природными ресурсами, — заявляет профессор.