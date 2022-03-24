Человеку из порта доверили краевые дороги и рыбное хозяйство

К выполнению своих обязанностей приступил с 22 марта. Он будет курировать министерство транспорта и дорожного хозяйства, агентство по рыболовству, государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, а также государственную ветеринарную инспекцию.
Справка «ЗР»
Валерий Прокопчук в 1991 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта имени Дзержинского. В разное время занимал руководящие должности в крупных государственных структурах и коммерческих компаниях в сферах энергетики, строительства, финансов, добычи природных ресурсов. Последнее место работы — первый заместитель генерального директора ПАО «Владивостокский морской торговый порт».
Отметим, это не первое кадровое пополнение краевого правительства. В начале марта на должность министра образования Приморья заступила Эльвира Шамонова, уроженка Приморья. Её последнее место работы — Краевой центр образования в Хабаровске.
На прошлой неделе стало известно, что в Приморском крае назначили нового заместителя руководителя аппарата главы региона. Занявшая эту должность Диляра Маликова до этого возглавляла проектное управление администрации руководителя Удмуртской Республики.