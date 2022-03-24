Человеку из порта доверили краевые дороги и рыбное хозяйство

К выполнению своих обязанностей приступил с 22 марта. Он будет курировать министерство транспорта и дорожного хозяйства, агентство по рыболовству, государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, а также государственную ветеринарную инспекцию.