Человеку из порта доверили краевые дороги и рыбное хозяйство

Человеку из порта доверили краевые дороги и рыбное хозяйство
Человеку из порта доверили краевые дороги и рыбное хозяйство
Сегодня, 14:10ЭкономикаФото: Золотой рог
Временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Приморья стал Валерий Прокопчук.

К выполнению своих обязанностей приступил с 22 марта. Он будет курировать министерство транспорта и дорожного хозяйства, агентство по рыболовству, государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, а также государственную ветеринарную инспекцию.

Справка «ЗР»

Валерий Прокопчук в 1991 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта имени Дзержинского. В разное время занимал руководящие должности в крупных государственных структурах и коммерческих компаниях в сферах энергетики, строительства, финансов, добычи природных ресурсов. Последнее место работы — первый заместитель генерального директора ПАО «Владивостокский морской торговый порт».

Отметим, это не первое кадровое пополнение краевого правительства. В начале марта на должность министра образования Приморья заступила Эльвира Шамонова, уроженка Приморья. Её последнее место работы — Краевой центр образования в Хабаровске.

На прошлой неделе стало известно, что в Приморском крае назначили нового заместителя руководителя аппарата главы региона. Занявшая эту должность Диляра Маликова до этого возглавляла проектное управление администрации руководителя Удмуртской Республики.

Сюжеты:
Приморье
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