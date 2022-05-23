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Posted 23 мая 2022, 03:49

Published 23 мая 2022, 03:49

Modified 20 августа, 13:06

Updated 20 августа, 13:06

Жители Приморья выбирают, какие парки и скверы будут благоустроены в следующем году

Жители Приморья выбирают, какие парки и скверы будут благоустроены в следующем году

23 мая 2022, 03:49
Фото: 1MI.
В Приморье продолжается голосование за объекты благоустройства на 2023 год по нацпроекту «Жилье и городская среда». Голосование стартовало 15 апреля на платформе 25.gorodsreda.ru. и на сегодня участие в нём приняли свыше 100 тысяч приморцев.

Заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко отметила, что на сегодня больше всего проголосовавших — в Чугуевском округе, Дальнереченске и Спасске-Дальнем.

Елена Пархоменко указала на причину активности: люди видят эффективность такого голосования. Практически на всех объектах, которые приморцы выбрали в прошлом году, сейчас уже идут работы, и к осени результаты уже будут радовать местных жителей.

Елена Пархоменко напомнила, что для голосования предложено на выбор почти 50 парков, аллей, зон отдыха в 18 муниципалитетах Приморья.

Самый большой выбор объектов для благоустройства в 2023 году на онлайн-голосовании представил Владивосток. Жители приморской столицы будут выбирать из 10 мест отдыха:

— общественная территория в районе улицы Ивановская, 3-19;

-общественная территория на сопке Орлиное гнездо;

— сквер по улице Харьковская, 3;

— общественная территория у озера в районе улицы Сафонова, 14;

— парк отдыха на Снеговой;

— общественная территория по улице Иртышская, 34а;

— сквер по улице Русская, 57;

— зона отдыха в районе улицы Успенского, 88;

-сквер Михаила Федорова по улице Бестужева, 36/38;

— общественная территория по улице Стрельникова, 10б.

Голосование продлится до 30 мая. Осталось не так много времени — используйте возможность сделать свой город, село или микрорайон более красивым и комфортным.

Напомним, что основная задача нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по Указу президента РФ Владимира Путина, — преобразить российские города, посёлки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей эффективности реализации проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

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#Общество#Приморье#Новости#Благоустройство
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