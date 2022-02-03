Все в наших руках: проекты приморцев по благоустройству городов поддерживают краевые власти

В этом году группы активных жителей Приморья и участники территориальных общественных самоуправлений (ТОС) снова смогут создать и самостоятельно реализовать проекты, направленные на благоустройство придомовой территории, установку детских и спортивных площадок, автомобильных парковок и остановок.

Лучшие проекты получат финансовую поддержку из регионального бюджета. Благодаря этому механизму и конкурсу в 2020 году на краевые средства было реализовано более 40 проектов, инициированных сообществами активистов и участниками ТОС. Жители Дальнереченска уже воспользовались возможностью сделать свой город лучше с помощью деятельности ТОС и краевой поддержки. Осенью 2021 года в Дальнереченске на одну благоустроенную территорию стало больше. Новый сквер появился возле домов по улицам М.Личенко, 14 и 16 и Свободы, 50 и 50а. — Средства на создание сквера были выиграны жителями многоквартирных домов. Мы организовали ТОС «Совет четвертого округа», вместе написали программу, делали поквартирный обход, чтобы узнать мнение других жителей, и выиграли губернаторский грант, — рассказал председатель ТОС Сергей Шершнёв. Новый сквер был необходим микрорайону — много лет здесь была заброшенная, неухоженная территория. Помимо комфортного места отдыха возле домов появились малые архитектурные формы, качели, спортивные тренажеры. Годом ранее жители еще одного города Приморья — Лесозаводска — приняли участие в конкурсе проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения. Летом 2020 года активисты домов 26 и 28 на улице 9 января реализовали проект детского спортивно-игрового комплекса также на средства губернаторского гранта. Территория была благоустроена, на месте пустыря появились детская площадка и спортивные тренажеры для взрослых и детей. В реализации проекта участвовали самые юные жители двора, рассказывает одна из создателей проекта Наталья Васильева. — Дети с такой активностью помогали расчищать площадку от снега, освободить двор от веток! Вместе, если каждый будет готов внести частичку себя в развитие своей территории, своего двора, своего села, мы можем сделать многое, — отметила Наталья. По её словам, совместная работа инициативных людей доказывает, что от активной позиции каждого из нас зависят перемены к лучшему. Напомним, на протяжении двух лет приморцы участвуют в механизме инициативного бюджетирования — высказывают свое мнение о том, куда и как необходимо расходовать бюджетные средства.

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