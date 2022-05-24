zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2022, 05:45

Published 24 мая 2022, 05:45

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Глава Приморья существенно поднялся в рейтинге активности по социальным сетям

Глава Приморья существенно поднялся в рейтинге активности по социальным сетям

24 мая 2022, 05:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Губернатор
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поднялся на 24 пункта в обновлённом рейтинге активности глав регионов в социальных сетях по версии «Агентства политических и экономических коммуникаций».

Рейтинг составляется еженедельно. В период с 9 по 15 мая индекс активности главы Приморья вырос с 56-й позиции до 32-й в сравнении с предыдущей неделей.

При составлении рейтинга учитывается активность в двух социальных сетях и одном мессенджере: ВК, ОК и Telegram. При анализе используются данные о количестве постов, их разнообразии, реакции пользователей на них, а также полноценная эксплуатация всего предоставляемого платформами инструментария.

Олег Кожемяко вошёл в ТОП-3 самых активных глав регионов Дальнего Востока в социальных сетях.

Материалы по теме
Представитель Кожемяко подтвердил визит главы Приморья на Донбасс
#Политика#Приморье#Новости#Губернатор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика