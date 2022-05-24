Глава Приморья существенно поднялся в рейтинге активности по социальным сетям

Posted 24 мая 2022, 05:45
Published 24 мая 2022, 05:45
Modified 17 сентября 2022, 07:34
Updated 17 сентября 2022, 07:34
Рейтинг составляется еженедельно. В период с 9 по 15 мая индекс активности главы Приморья вырос с 56-й позиции до 32-й в сравнении с предыдущей неделей.
При составлении рейтинга учитывается активность в двух социальных сетях и одном мессенджере: ВК, ОК и Telegram. При анализе используются данные о количестве постов, их разнообразии, реакции пользователей на них, а также полноценная эксплуатация всего предоставляемого платформами инструментария.
Олег Кожемяко вошёл в ТОП-3 самых активных глав регионов Дальнего Востока в социальных сетях.