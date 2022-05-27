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Posted 27 мая 2022, 05:43

Published 27 мая 2022, 05:43

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

В 2021 году доход бюджета Приморья превысил 199 млрд рублей

В 2021 году доход бюджета Приморья превысил 199 млрд рублей

27 мая 2022, 05:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Губернатор
В Приморье разработан план развития экономики края, охватывающий 17 ключевых отраслей. Реализуемые в его рамках меры позволят сохранить стабильность региональной экономики в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, выступая с ежегодным отчётом перед депутатами ЗСПК в пятницу, 27 мая.

По словам главы региона, более половины мероприятий плана уже выполнены. Свыше 1 млрд рублей направлено на поддержку сельского хозяйства, туризма, строительства. Введены на два года налоговые каникулы для предпринимателей по 29 видам деятельности, в том числе социальной, бытовой, производственной и научной. На программы поддержки занятости предусмотрено 500 млн рублей.

При этом основной упор делается на промышленные производства, развитие портовой и транспортной инфраструктуры, сельское хозяйство, дорожное строительство, туризм и другие направления, отметил губернатор.

— Наше развитие исторически и географически связано с морем. Это то, чего нет у большинства регионов. Возрастает роль портов Приморья. К нам уже обращаются коллеги из Монголии и Беларуси, российских регионов, хотят иметь выходы на наши порты. А это неминуемо повлечет прирост нашей экономики, — убеждён глава Приморья.

Но при всём этом безусловным приоритетом для края остаётся развитие медицины, образования, социальной сферы. В этом году намечен капитальный ремонт 20 объектов здравоохранения, строительство 13 новых учреждений, включая две детские и две взрослые поликлиники во Владивостоке и в посёлке Трудовое. Шесть краевых больниц получат необходимое диагностическое оборудование — рентген-аппараты, флюорографы, компьютерные томографы и др.

— Мы не сокращаем расходы на поддержку различных категорий граждан. Благодаря вам, уважаемые депутаты, мы буквально недавно приняли ряд важных законов по поддержке наших военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, и членов их семей. Многое сделано для детей наших военных. Это и различные регулярные выплаты, и обеспечение жильем, — обратился к парламентариям Олег Кожемяко.

Он подчеркнул, что 2021-й год стал результативным и успешным по ряду направлений в развитии Приморья. По информации Олега Кожемяко, это касается промышленного производства, жилищного строительства, сельского хозяйства, дорожного строительства, спорта, социальной и других сфер.

Губернатор также отметил, что успехам прошлого года поспособствовал запас прочности экономики, заложенный за два предыдущих года. Как известно, самым точным показателем развития края всегда был рост налоговых доходов. В 2021 году, несмотря на неблагоприятные прогнозы, сумма доходов консолидированного бюджета Приморья превысила 199 млрд рублей, на 25 млрд больше, чем в 2020 году. Исполнение по расходам оказалось лучшим за долгие предшествующие годы, составив более 96%.-

— Мы ежегодно стремимся к улучшению этого важного показателя, и в 2021 — успех налицо, — подчеркнул Олег Кожемяко.

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#Экономика#Приморье#Новости#Губернатор
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