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Александр Тихоновецкий: Хотим выиграть «Динамо-Кубок Приморского края» трижды подряд!

5 августа 03:51
Фото: ФК «Динамо-Владивосток»
Своими ожиданиями от первого раунда плей-офф «Динамо-Кубка Приморского края» поделился легендарный приморский нападающий, а ныне тренер ФК «Океан» Александр Тихоновецкий. Его команда в 1/8 финала турнира сыграет с владивостокским «Динамо».

— Соперник для нас новый — команда не участвует в чемпионате края, но может быть усилена тремя игроками-профессионалами из «Динамо-Владивосток». Тем интереснее будет встреча, и для нас проверка сил. Цель у «Океана» одна — выиграть Кубок в третий раз подряд, настрой очень серьезный. Тем более, что на кону еще и серьезный денежный приз — а это лишним для игроков никогда не бывает.

— Как команда готовится?

— Сейчас футболисты неделю отдыхают после завершения первой части чемпионата Приморского края. «Смазали» концовку поражением от «Анри», но тем больше настроены взять реванш в играх «Динамо-Кубка». На выходных начинаем подготовку, ребята готовы.

— Как игрок вы успели принять участие в Кубке Приморского края до начала профессиональной карьеры?

— Нет, в Кубке Приморского края дебютировал уже тренером и очень удачно. Считаю очень хорошо, что в этом году в Кубке сыграют полноценный турнир с 16 командами. Не как в прошлом году, когда было всего две игры — а все стадии, начиная с 1/8 финала. Это интересно и болельщикам, и игрокам. Спасибо партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края за то, что вдохнули в Кубок новую жизнь!

Напомним, что первые матчи плей-офф «Динамо-Кубка» пройдут уже 13 и 14 августа. Следить за розыгрышем предварительного турнира и главных баталий «Динамо-Кубка Приморского края» можно уже сейчас, подписавшись на соцсети турнира:

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