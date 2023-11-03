Работа в обычном графике: на АЗС ННК в Приморье дефицита топлива нет

Posted Вчера, 08:24
Published Вчера, 08:24
Modified Вчера, 08:26
Updated Вчера, 08:26
В Независимой Нефтегазовой Компании заявили, что «дефицита нефтепродуктов на АЗС ННК нет».
Для этого есть несколько причин.
Качество топлива на АЗС ННК у клиентов не вызывает сомнений. Оно проверено годами.
Цена топлива также не вызывает у автолюбителей недоумения. Если цифры на табло у некоторых независимых операторов вгоняют в ступор, то в ННК они на пять, а то и на 10 рублей за литр меньше. В компании много лет ведется социально-ответственная ценовая политика, и постоянные клиенты это знают.
Потому подчас на некоторых АЗС ННК даже наблюдаются очереди. Но персонал компании отлично знает свои обязанности и легко справляется с ситуацией.
Подчеркнём ещё раз: дефицита топлива в ННК нет и не ожидается, запасов на хранилищах в Приморском крае более чем достаточно.
Редакция продолжает наблюдать за топливным рынком Приморья.