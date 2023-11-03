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Posted Вчера, 08:24

Published Вчера, 08:24

Modified Вчера, 08:26

Updated Вчера, 08:26

Работа в обычном графике: на АЗС ННК в Приморье дефицита топлива нет

Работа в обычном графике: на АЗС ННК в Приморье дефицита топлива нет

3 ноября 2023, 08:24
Фото: zr.media
Автолюбителей Приморского края уже несколько дней пугают сообщениями о том, что на АЗС края — жёсткий дефицит топлива. Наши корреспонденты решили взять ситуацию под контроль и разобраться в происходящем.
Сюжет
Топливо

В Независимой Нефтегазовой Компании заявили, что «дефицита нефтепродуктов на АЗС ННК нет».

Для этого есть несколько причин.

Качество топлива на АЗС ННК у клиентов не вызывает сомнений. Оно проверено годами.

Цена топлива также не вызывает у автолюбителей недоумения. Если цифры на табло у некоторых независимых операторов вгоняют в ступор, то в ННК они на пять, а то и на 10 рублей за литр меньше. В компании много лет ведется социально-ответственная ценовая политика, и постоянные клиенты это знают.

Потому подчас на некоторых АЗС ННК даже наблюдаются очереди. Но персонал компании отлично знает свои обязанности и легко справляется с ситуацией.

Подчеркнём ещё раз: дефицита топлива в ННК нет и не ожидается, запасов на хранилищах в Приморском крае более чем достаточно.

Редакция продолжает наблюдать за топливным рынком Приморья.

ННК приняла на себя всю нагрузку по обеспечению автолюбителей Приморья топливом
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#Приморский край#Владивосток#Новости#Бензин#Топливо
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