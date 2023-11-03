Работа в обычном графике: на АЗС ННК в Приморье дефицита топлива нет

Цена топлива также не вызывает у автолюбителей недоумения. Если цифры на табло у некоторых независимых операторов вгоняют в ступор, то в ННК они на пять, а то и на 10 рублей за литр меньше. В компании много лет ведется социально-ответственная ценовая политика, и постоянные клиенты это знают.