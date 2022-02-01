Несмотря на усилия нового менеджмента ЗАО «Востокбункер» по выводу предприятия из финансового кризиса, объём долговых обязательств общества практически не уменьшается. Над третьим по величине и самым крупным независимым морским нефтеналивным терминалом Приморья по-прежнему нависает угроза банкротства.

ЗАО «Востокбункер» — последний оставшийся на плаву актив некогда мощного холдинга «Группа «Транзит-ДВ», созданного Игорем Польченко и Сергеем Болдыревым и обеспечивавшего выполнение государственных контрактов на поставки угля и нефтепродуктов в регионы Дальнего Востока по программе северного завоза. Несколько лет назад история предприятия бесславно завершилась громким делом о банкротстве, а Игорь Польченко подался в бега и до сих пор прячется от российского правосудия за рубежом. А на «Востокбункер», тем временем, легло бремя расплаты за недальновидность и управленческие просчёты руководства холдинга, которые привели к многомиллиардным долгам. Несмотря на то, что компания продолжает работу, её судьба по-прежнему висит на волоске. Судя по информации открытых источников, стабилизировать финансовое положение предприятию пока не удаётся. Цифры не радуют Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», начиная с 2017 года ЗАО «Востокбункер» стабильно получает около 1,5 миллиарда рублей выручки ежегодно. Исключением стал только 2020 год, когда этот показатель составил чуть менее 1,35 миллиарда рублей. Однако чистая прибыль предприятия год от года снижается. Если в 2017 году оно заработало 224 миллиона рублей, то в 2018 году — в два с лишним раза меньше — 91 миллион рублей. В 2019 году чистая прибыль компании сократилась ещё в девять раз — до 10 миллионов рублей, а в 2020 году ЗАО и вовсе получило убыток в размере 404,7 миллиона рублей. Между тем, чистая прибыль — именно тот актив, который можно тратить на погашение долгов и модернизацию производства. В 2020 году компания осуществила платежи по финансовым операциям на 240 миллионов рублей. При этом строка «Погашение векселей, возврат кредитов и займов» пустует — в 2020 году таких выплат не было, они происходили только в 2019 году в размере 24,6 миллиона рублей. При этом в 2019 и 2020 годах предприятие само умудрилось предоставить займов на 50 и 38 миллионов рублей соответственно. На сегодняшний день практически всё имущество ЗАО «Востокбункер» является предметом залога. Заложены, в частности, здание аккумуляторной, здание канализационной насосной станции, здание проходной, здание столовой на станции нейтрализации, здание столярного цеха, здание сторожей, теплотрасса от магистрального трубопровода до станции нейтрализации, очистные сооружения производственно-дождевых стоков, сторожевой домик на пирсе, ещё один сторожевой домик, теплотрасса до станции нейтрализации и цеха, теплотрасса от котельной до ёмкости, комплектная трансформаторная подстанция. И это — только в рамках одного залога, а их в настоящее время компания имеет целых 12 в различных банках. Из них четыре — в «СберБанке», один — в «Бинбанке», ещё один — в банке «Кедр», и шесть — в ООО «РПК ПРОМ», дочерней структуре «СберБанка». Призвали к ответу В отношении ЗАО «Востокбункер» действуют девять исполнительных производств на общую сумму 3 050 805 547 рублей. Это при том, что 74 успешно завершённых ранее исполнительных производства «тянут» всего лишь на 24 841 592 рубля. Основными кредиторами предприятия являются крупнейшие российские банки — ВТБ и «СберБанк». Долг ЗАО «Востокбункер» перед первым составляет 60 миллионов рублей, при этом сумма исполнительного сбора даже после корректировки в сторону уменьшения в 2020 году остаётся внушительной — около 53 миллионов рублей. «СберБанку» компания остаётся должна 2 647 317 382 рубля, а исполнительный сбор в рамках данного исполнительного производства составляет почти 200 миллионов рублей. Вдобавок ко всему этому в январе и феврале 2021 года Арбитражный суд Приморского края принял решение о взыскании с ЗАО «Востокбункер» займов на сумму 110 и 75 миллионов рублей, выданных предприятию Торговым домом «Транзит-ДВ» в 2014 и 2015 годах. Ранее приморский арбитраж признал недействительными соглашения о прекращении взаимных обязательств между ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» и ЗАО «Востокбункер» и восстановил права требования Торгового дома «Транзит-ДВ» на указанные суммы. Таким образом, долговые обязательства «Востокбункера» подросли ещё почти на 200 миллионов. КСТАТИ Тем временем в Славянке продолжает обостряться недовольство местных жителей, вызванное деятельностью предприятия. Население посёлка в зимний сезон особенно сильно страдает от удушающего запаха, который, по их наблюдениям, идёт с терминала ЗАО «Востокбункер», когда предприятие сливает нефтепродукты из железнодорожных цистерн, применяя метод разогрева острым паром. Данная проблема актуальна уже более десятка лет. Но если на каком-то этапе, как считают местные жители, предприятие уделяло внимание соблюдению экологических норм и снижению вредных выбросов, и запах не беспокоил людей так сильно, то в последнее время ситуация значительно ухудшилась.

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