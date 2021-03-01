Власти Владивостока ожидают «расцвета» нелегальной торговли

Власти Владивостока ожидают «расцвета» нелегальной торговли

Сегодня, 09:56БизнесФото: ИК "Золотой Рог"С 1 по 10 марта на территории Владивостока будут проходить рейды
В преддверии Международного женского дня во Владивостоке развернется широкая продажа цветов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, букеты будут продаваться как в специализированных магазинах, торговых центрах и на рынках, так и в нестационарных торговых объектах — павильонах, киосках и автолавках. На территории города определены сотни адресов, где можно купить цветы.

Дополнительно к работающим на постоянной основе точкам во Владивостоке в этом году добавится 24 адреса, где с 1 по 10 марта места предоставлены хозяйствующим субъектам по результатам аукциона либо без проведения аукциона (при наличии единственного заявителя).

Отметим, что на аукцион было выставлено больше адресов для автолавок, однако предприниматели не вышли на торги — предположительно, в расчете продать товар нелегально.

Администрация Владивостока предупреждает: незаконная торговля цветами не допустима и будет пресекаться всеми законными мерами.

На аукцион было выставлено больше адресов для автолавок, однако предприниматели не вышли на торги — предположительно, в расчете продать товар нелегально
Фото:ИК "Золотой Рог"

«Борьба с незаконной торговлей необходима прежде всего для защиты честного бизнеса, который платит налоги, должным образом оформил право на торговлю, несет ответственность за чистоту и порядок, — отметили в управлении экономического развития. — Кроме того, незаконные торговцы нередко занимают своими прилавками и автолавками тротуары, проезжую часть, создавая помехи пешеходам и автомобилистам».

С 1 по 10 марта на территории Владивостока будут проходить рейды сотрудников административно-территориальных управлений администрации города совместно с полицией — для составления протоколов и привлечения к ответственности лиц, которые ведут незаконную торговлю.

За данное нарушение законодательство предполагает как наложение штрафов, так и изъятие продукции, а в отдельных случаях — арест на срок до 15 суток.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
БизнесВладивостокторговлязаконодательствотранспортштрафыпраздник
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы