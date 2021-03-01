Власти Владивостока ожидают «расцвета» нелегальной торговли

Как сообщает пресс-служба администрации города, букеты будут продаваться как в специализированных магазинах, торговых центрах и на рынках, так и в нестационарных торговых объектах — павильонах, киосках и автолавках. На территории города определены сотни адресов, где можно купить цветы.