Власти Владивостока ожидают «расцвета» нелегальной торговли

Как сообщает пресс-служба администрации города, букеты будут продаваться как в специализированных магазинах, торговых центрах и на рынках, так и в нестационарных торговых объектах — павильонах, киосках и автолавках. На территории города определены сотни адресов, где можно купить цветы.
Дополнительно к работающим на постоянной основе точкам во Владивостоке в этом году добавится 24 адреса, где с 1 по 10 марта места предоставлены хозяйствующим субъектам по результатам аукциона либо без проведения аукциона (при наличии единственного заявителя).
Отметим, что на аукцион было выставлено больше адресов для автолавок, однако предприниматели не вышли на торги — предположительно, в расчете продать товар нелегально.
Администрация Владивостока предупреждает: незаконная торговля цветами не допустима и будет пресекаться всеми законными мерами.
«Борьба с незаконной торговлей необходима прежде всего для защиты честного бизнеса, который платит налоги, должным образом оформил право на торговлю, несет ответственность за чистоту и порядок, — отметили в управлении экономического развития. — Кроме того, незаконные торговцы нередко занимают своими прилавками и автолавками тротуары, проезжую часть, создавая помехи пешеходам и автомобилистам».
С 1 по 10 марта на территории Владивостока будут проходить рейды сотрудников административно-территориальных управлений администрации города совместно с полицией — для составления протоколов и привлечения к ответственности лиц, которые ведут незаконную торговлю.
За данное нарушение законодательство предполагает как наложение штрафов, так и изъятие продукции, а в отдельных случаях — арест на срок до 15 суток.