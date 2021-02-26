Жителей Дальневосточной столицы приглашают на последнюю зимнюю ярмарку

Традиционно продовольственная ярмарка на улице Жигура во Владивостоке пройдет в субботу и воскресенье — 27 и 28 февраля. Приобрести свежие продукты, соленья и консервацию приглашаются все желающие, сообщили в мэрии.
Торговля развернётся в районе кольца 3-й Рабочей (ул. Жигура, 2-б). В субботу ярмарка будет работать с 10 до 18 часов, в воскресенье — с 10 до 17 часов.
Здесь горожане и гости краевой столицы смогут приобрести свежие мясные и рыбные продукты, замороженную ягоду, картофель и другие овощи, соленья и дикоросы, мёд, молочные продукты, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.