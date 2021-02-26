Жителей Дальневосточной столицы приглашают на последнюю зимнюю ярмарку

Жителей Дальневосточной столицы приглашают на последнюю зимнюю ярмарку

Сегодня, 13:26РынкиФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Ярмарка во Владивостоке стала традиционной
Календарная зима заканчивается, начало следующей недели ознаменуется приходом весны. А пока у горожан есть возможность посетить последнюю ярмарку этой зимы.

Традиционно продовольственная ярмарка на улице Жигура во Владивостоке пройдет в субботу и воскресенье — 27 и 28 февраля. Приобрести свежие продукты, соленья и консервацию приглашаются все желающие, сообщили в мэрии.

Торговля развернётся в районе кольца 3-й Рабочей (ул. Жигура, 2-б). В субботу ярмарка будет работать с 10 до 18 часов, в воскресенье — с 10 до 17 часов.

Здесь горожане и гости краевой столицы смогут приобрести свежие мясные и рыбные продукты, замороженную ягоду, картофель и другие овощи, соленья и дикоросы, мёд, молочные продукты, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.

Сюжеты:
Приморье
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